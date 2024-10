Vaccini nelle scuole, Princi: ‘Grandi risultati in poco tempo’

“Negli hub temporanei istituiti nelle scuole sono 3400 gli studenti vaccinati in tre pomeriggi, anzi in 9 ore per l’esattezza. La Calabria continua a distinguersi per efficienza!”.

Il vicepresidente della Giunta, Giusi Princi, stila un bilancio parziale dei primi 3 giorni della seconda fase-2 di campagna vax school, in prosecuzione agli open day che sono stati il preludio al rientro nelle aule, riportando numeri da record.

L’ormai rodata macchina organizzativa ha dimostrato grande efficacia. Sistematicamente, la Regione sta acquisendo i dati delle nuove vaccinazioni registrate dalle Istituzioni scolastiche, e procedendo quindi ad aggiornare gli interventi attraverso il portale istituito ad hoc. Ormai il sistema si è strutturato e velocizzato, andando ad intervenire in maniera mirata giorno per giorno direttamente in ciascuna delle 266 scuole che si sono autocandidate rispondendo all’invito del presidente Roberto Occhiuto e del vicepresidente con delega all’Istruzione Giusi Princi.

Un sistema che funziona grazie alla professionalità di tutto il personale coinvolto, scaturendo una sinergia dall’entusiasmo contagioso. Tra coloro che hanno prontamente risposto, oltre ai medici ed infermieri, c’è per esempio la Federazione italiana medici pediatri, che ha pubblicamente dimostrato la totale disponibilità da parte della stragrande maggioranza dei pediatri calabresi a continuare a sostenere l’attività nelle scuole di incentivo alla vaccinazione dei bambini.

In una nota indirizzata ai vertici della Regione Calabria, infatti, il segretario regionale Fimp Antonio Salvatore Gurnari ha avvalorato i grandi risultati ottenuti in pochissimo tempo grazie agli interventi massicci messi in campo dall’assessorato all’Istruzione, le Asp, la Protezione civile e le varie Associazioni di volontariato. Si sono detti soddisfatti e disponibili a collaborare con ancora maggiore intensità:

“In Calabria già adesso circa un bambino su tre della fascia 5-11 anni ha fatto la prima dose di vaccino. Ma si può fare ancora di più! – è lo stimolo del massimo rappresentante regionale dei Pediatri. Disponibilità, spirito di servizio e senso di responsabilità apprezzati e subito raccolti dal vicepresidente: “anche in vista degli ormai imminenti richiami alle prime dosi, è ben accetto ogni aiuto aggiuntivo al sistema che abbiamo ben strutturato insieme al Presidente Roberto Occhiuto – ribatte Giusi Princi – Riteniamo che fare squadra sia alla base di ogni successo. Siamo quindi felicissimi di aver ingenerato nelle diverse categorie coinvolte questo effetto entusiasmo a cascata”.

Lo stesso entusiasmo con cui sta ben rispondendo il personale medico e infermieristico della società civile alla manifestazione d’interesse con cui il Governatore e Commissario ad acta ha incoraggiato i professionisti del settore a farsi avanti spontaneamente per sostenere le vaccinazioni nelle scuole, distogliendo quindi meno personale delle Asp possibile dagli ospedali e dagli hub permanenti.

Si ricorda infatti la possibilità di candidarsi liberamente a sostenere il sistema vax school, QUI.