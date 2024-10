Covid a Reggio, vaccini per i bimbi: i primi dati dal centro di Pellaro

Primo vax day dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni a Reggio Calabria. Al centro vaccinale di Pellaro si tenta di combattere il Covid ed arrestare il virus che in queste ore dilaga in città e non solo attraverso la somministrazione del vaccino alle fasce più giovani.

Vax day bimbi, somministrate 40 dosi

“E’ stata una bellissima giornata all’insegna della prevenzione con 40 dosi pediatriche per un totale di 250 vaccinazioni tra adulti e bambini – spiega il dott. AntoninoPutortì – Nel primo vax day non è mancata l’animazione di tanti volontari offerta dall’associazione no profit ‘Corredino sospeso‘ che ha accolto al meglio i bambini e le proprie famiglie in un momento delicato soprattutto per il bambino. Ai ragazzini è stato consegnato al termine della somministrazione l’attestato di ‘bambino coraggioso'”.

Quaranta bimbi non è però un dato entusiasmante tuttavia, visto il timore generale delle famiglie nel vaccinare i propri figli e visto il clima di preoccupazione, il bicchiere deve necessariamente essere visto come mezzo pieno.

“E’ necessario ancora un periodo di elaborazione da parte delle famiglie che ancora non sono convinte nel vaccinare i propri bambini. L’importante però era iniziare. Prevediamo un numero sempre maggiore di somministrazioni nei prossimi giorni”.

Presenti al vax day anche il responsabile del distretto dott. Domenico Carbone ed il direttore del dipartimento Salute dell’ASP dott. Sandro Giuffrida ed alcuni pediatri tra cui il dott. Laganà, . Nelle prossime ore sono previsti incontri e riunioni per decidere se calendarizzare altri appuntamenti del vax day identificando ulteriori date.

“Stiamo ipotizzando altri vax day dedicati ai bimbi per facilitare la somministrazioni delle dosi. La giornata di ieri è stata importante perchè si è iniziato a programmare il lavoro rivolto ai ragazzini”.

Info hub di Pellaro

Il centro hub di Pellaro è aperto sette giorni su sette. Da lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00. La domenica siamo aperti dalle 8:00 alle 16:00 con orario no stop.

Il vaccino pediatrico utilizzato è il Pfizer, un terzo della dose per la popolazione over 12 anni. La seconda dose verrà inoculata a distanza di 21 giorni.