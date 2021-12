Covid a Reggio, al via le vaccinazioni per i bimbi. Il dott. Putortì: 'Fidatevi della scienza'

I bambini ed i ragazzi sono i più colpiti oggi dal Covid. E la fascia d’età 5-11 è adesso fondamentale per fermare il virus.

Nel resto d'Italia in molte regioni, dalla giornata di ieri, si è partiti con le prime somministrazioni ai bimbi. La Calabria, insieme a Alto Adige e Valle d'Aosta, parte qualche giorno dopo. In fase di realizzazione diversi centri vaccinali pediatrici in tutta la regione ed in particolare a Reggio Calabria si sta attrezzando la struttura già esistente di Palazzo Campanella con una linea pediatrica dedicata alle vaccinazioni anti Covid.

Hub di Pellaro pronto alla vaccinazione anti Covid per i bimbi

Tra i centri vaccinali già esistenti che apriranno alle inoculazioni anche per i bambini dai 5 agli 11 anni c'è l’hub di Pellaro.

"Accoglieremo i ragazzini attraverso un ingresso dedicato separando interamente le due aree - spiega il dott. Putortì - L'hub di Pellaro ha la fortuna di avere un numero elevato di volontari, tutti medici specializzati e ha la fortuna di avere al proprio interno due pediatri".

E proprio il ruolo del pediatra è fondamentale nella campagna di vaccinazione dei bambini.

"La mamma o il papà che si relazionano con il proprio pediatra di fiducia riescono ad entrare in empatia e riescono ad avere un dialogo molto stretto poichè si basa su anni di conoscenza e fiducia".

Vaccino anti Covid, il dott. Putortì: 'Fidatevi della scienza'

Per il dott. Putortì il Dipartimento Salute dell'ASP di Reggio Calabria sta facendo un ottimo lavoro, sin da inizio pandemia.

"Il direttore del dipartimento dott. Giuffrida sta coordinando in maniera eccellente tutti i centri vaccinali. Proprio su disposizione dell'ASP anche noi siamo adesso pronti ad accogliere i bambini dai 5 agli 11 anni. Da lunedì 20 dicembre inizieremo con le prime somministrazioni ai bimbi. Consegneranno i vaccini tra oggi e domani e lunedì si comincia con questa nuova fascia d'età".

Sulla sicurezza del vaccino il dott. Putortì non ha dubbi:

"Il vaccino anti-Covid è assolutamente sicuro ed efficace anche nella fascia d’età 5-11 anni - continua il dott. Putortì - La società italiana di pediatri invita tutte le famiglie a vaccinare i propri figli per due motivi: perchè dagli studi fatti non sono emerse problematiche o effetti collaterali e poi perchè il virus nei bambini seppur in misura ridotta può provocare effetti importanti specie in virtù degli effetti a lungo termine. Ai genitori dico di fidarsi della scienza".

Covid, vaccino ai bambini: cosa c'è da sapere

Per quanto riguarda la somministrazione ai bambini viene inoculata una dose pediatrica di vaccino Pfizer, pari a un terzo rispetto a quella per gli adulti. Ed è probabile che tra qualche giorno venga sottoscritto un accordo tra i pediatri e la Regione Calabria in modo tale che gli stessi pediatri possano somministrare direttamente il vaccino all'interno dei propri laboratori oltre che nei centri hub.

"Gli studi fatti fino ad oggi e l'esperienza maturata fino a questo momento ci dicono che non ci sono effetti collaterali. Con la prima e la seconda dose (l'intervallo tra la prima e la seconda è di 21 giorni) si assicura al proprio bambino una copertura del 92%.

Info hub di Pellaro

Il centro hub di Pellaro è aperto sette giorni su sette. Da lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00. La domenica siamo aperti dalle 8:00 alle 16:00 con orario no stop.