Covid-19 a Reggio, il punto con il direttore del GOM: ‘Tra le strutture con il più basso tasso di mortalità’

A circa due mesi di distanza il dott. Foti torna a parlare ai microfoni di CityNow. Insieme al direttore sanitario del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, abbiamo fatto il punto in tempi di Coronavirus.

Nel pomeriggio di ieri il nosocomio reggino si è riunito per una conferenza stampa di presentazione di un volume in cui sono raccolti gli atti disposti per la pandemia. Il dott. Foti ha spiegato:

“Si è fatto il punto sulle azioni messe in atto da parte dell’ospedale nei confronti di questa epidemia. Sono stati presentati anche degli studi. Durante la conferenza di ieri è stato presentato un volume che racchiude tutte le decisioni prese in questi mesi. A partire dalla differenziazione dei percorsi ospedalieri: covid e no covid, passando per la creazione della ‘torre’ destinata ai pazienti affetti da coronavirus, (una torre di 4 piani, con annesso pronto soccorso e radiologia dedicata ed una tac). Scelte non facili da attuare in un ospedale multi-specialistico come il nostro.

Dobbiamo essere soddisfatti, soprattutto rispetto a quello che è successo negli altri ospedali italiani. A dirlo sono i risultati sul piano clinico e le infezioni nosocomiali. Speriamo di non dover mettere più in pratica il piano pandemico utilizzato in questi mesi, ma è stato un vero e proprio banco di prova che potrà sempre tornare utile.