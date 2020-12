Vaccino anti Covid in viaggio verso il GOM. Saranno 60 le prime somministrazioni a Reggio - FOTO

Le prime immagini del vaccino già in Calabria. Al momento in viaggio le dosi destinate a Reggio Calabria. Saranno somministrate al GOM

Eccolo lo scatolone con le prime dosi di vaccino per la Calabria. Dentro questo contenitore, con la scritta a penna 'CALABRIA' ci sono 280 dosi di vaccino per la nostra Regione da suddividere per le cinque province calabresi. A Reggio Calabria saranno 60 i primi vaccinati. Seguiranno dal 28 dicembre altri invii da parte dell'azienda.





















Tutti coloro che saranno vaccinati oggi, in occasione del Vaccine Day, dovranno ripetere una seconda dose di vaccino tra 21 giorni. CityNow seguirà in diretta Facebook la giornata storica del Vaccine Day dal Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.