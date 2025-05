Gelardi (Lega): “Visita proficua del Ministro Valditara, Calabria al centro dell’agenda del Governo”

"In arrivo oltre 1,1 miliardi per l’istruzione nella nostra regione”, le parole del capogruppo della Lega

«Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’intero Gruppo Lega Salvini Calabria in Consiglio regionale, la più viva gratitudine al Ministro dell’Istruzione e del Merito, prof. Giuseppe Valditara, per la significativa visita istituzionale compiuta oggi nella nostra provincia».

Lo dichiara l’on. Giuseppe Gelardi, Capogruppo della Lega in Consiglio regionale.

Visite istituzionali e dialogo con i giovani

«Il Ministro ha dialogato con centinaia di giovani al Teatro “Nicola Antonio Manfroce” di Palmi, dove ha ribadito la centralità dell’istruzione per lo sviluppo del Paese. Subito dopo, a San Luca, ha visitato l’Istituto Comprensivo “San Luca–Bovalino”, portando un messaggio di speranza e concreto sostegno a un territorio simbolo della Calabria che vuole riscatto. La presenza accanto a lui della dott.ssa Antonella Iunti, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, e del Segretario Particolare Stefano Bolognini testimonia l’impegno corale del Ministero verso la nostra regione.»

Incontri istituzionali e risultati condivisi

«Nel corso dell’incontro informale presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio regionale a Palazzo Campanella» – prosegue Gelardi – «abbiamo condiviso risultati e prospettive: dall’aumento dei fondi per l’edilizia scolastica alla lotta alla dispersione, fino agli investimenti sull’orientamento e le competenze digitali. I traguardi raggiunti in questi anni di governo confermano la visione riformatrice del Ministro Valditara, fondata su pragmatismo, ascolto dei territori e attenzione alle aree più fragili.»

Agenda Sud: in arrivo oltre 1,1 miliardi per l’istruzione in Calabria

«Il Ministro ha inoltre lanciato oggi dalla Calabria la seconda fase del progetto Agenda Sud – aggiunge Gelardi – rappresenta una svolta epocale per la nostra regione, con uno stanziamento complessivo di 1,1 miliardi di euro destinati al rafforzamento dell’intero sistema scolastico calabrese. Risorse concrete per:

messa in sicurezza, riqualificazione e nuova edilizia scolastica (oltre 821 milioni di euro),

contrasto alla dispersione scolastica e riduzione dei divari territoriali (62,6 milioni),

potenziamento della rete ITS Academy (36,5 milioni),

trasformazione digitale delle aule (Scuola 4.0) (79,1 milioni),

STEM, orientamento e formazione del personale (oltre 50 milioni),

laboratori specializzati per istituti agrari, alberghieri, nautici e aeronautici (16 milioni),

ausili per studenti con disabilità (oltre 1 milione).»

Piano Estate e dotazioni scolastiche

Per Agenda Sud sono stati destinati 28,18 milioni alle scuole primarie e a 17 scuole secondarie.

Con il Piano Estate, la Calabria riceverà 10,33 milioni per attività educative estive nelle stesse scuole.

«Tra le iniziative previste – conclude Gelardi – figurano la fornitura di sussidi didattici (tablet, PC, libri), la riqualificazione degli ambienti scolastici, l’allestimento di laboratori, palestre e mense, percorsi formativi innovativi, esperienze all’estero e attività contro la dispersione scolastica. Sono previste risorse anche per la retribuzione del personale docente e ATA impegnato nei progetti, nonché per i tutor e per la gestione amministrativa.»

«La Calabria oggi ha ricevuto una chiara attestazione di stima e di fiducia. Continueremo a lavorare fianco a fianco con il Ministero per trasformare queste opportunità in progetti concreti, capaci di offrire ai nostri ragazzi scuole sicure, inclusive e all’avanguardia. È così che si costruisce il futuro della nostra terra», conclude Gelardi.