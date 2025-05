Il ministro Valditara accolto in Consiglio regionale: “Fondi strategici per ridurre le disparità educative”

Il ministro dell’Istruzione Valditara accolto a Palazzo Campanella. Presentati i nuovi fondi dell’Agenda Sud: 35 milioni alla Calabria per colmare i divari scolastici

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è stato ricevuto oggi nella sede del Consiglio regionale della Calabria, dove ha incontrato i consiglieri della Lega e l’assessore regionale alla Cultura Caterina Capponi.

Durante l’incontro, è stata ribadita la piena gratitudine per l’attenzione che il ministro continua a riservare alla Calabria, con interventi concreti legati al potenziamento del sistema scolastico regionale. Al centro del confronto, gli importanti investimenti della seconda fase dell’Agenda Sud, presentata proprio in Calabria.

Oltre ai 325 milioni di euro già previsti a livello nazionale per il progetto, il ministro ha annunciato uno stanziamento aggiuntivo di 35 milioni dedicato esclusivamente alla Calabria. Le risorse saranno impiegate per ridurre la dispersione scolastica e colmare i divari in termini di apprendimento tra il Sud e il resto del Paese.

Gli interventi riguarderanno scuole, tecnologie e ristrutturazioni, con l’obiettivo di rafforzare l’intera rete scolastica regionale. Ma non solo. L’investimento mira anche a rafforzare il ruolo educativo della scuola, aiutando le nuove generazioni a maturare un pieno senso di cittadinanza, responsabilità e spirito critico.

Una visita istituzionale che conferma la centralità della Calabria nell’agenda del Ministero dell’Istruzione, con interventi mirati a garantire pari opportunità educative su tutto il territorio nazionale.