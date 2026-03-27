Vallata del Sant’Agata, Battaglia: ‘Confronto che conferma il valore della partecipazione attiva’

Durante il confronto con i cittadini sono emerse numerose questioni legate alle principali criticità del territorio, affrontate in un clima di dialogo, confronto e collaborazione

Sono stati i territori della Valle del Sant’Agata i protagonisti di un incontro, svoltosi nella parrocchia di Riparo Vecchio alla presenza di rappresentanti dell’Amministrazione comunale e di numerosi cittadini.

Presenti il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, gli assessori Carmelo Romeo e Paolo Brunetti, e i consiglieri comunali Franco Barreca e Filippo Quartuccio, insieme ai rappresentanti dei comitati di quartiere e tanti cittadini e al parroco don Giovanni Gattuso.

“Come Amministrazione – hanno evidenziato in una nota stampa il sindaco Battaglia, gli assessori e i consiglieri comunali – siamo entusiasti di questi momenti di confronto e auspichiamo che possano diventare sempre più frequenti. Sono incontri importanti che ci permettono di spiegare nel dettaglio ciò che è stato fatto, ma anche ciò che non si è riusciti a realizzare, chiarendone le motivazioni. Soprattutto rappresentano un’occasione preziosa per ascoltare direttamente dai cittadini quali siano le priorità del territorio. Quando programmiamo gli interventi nei quartieri – hanno proseguito – ci basiamo sulle informazioni in nostro possesso, sulle segnalazioni raccolte dagli uffici, ma il confronto diretto con i referenti territoriali ci consente di verificare concretamente quali siano gli interventi maggiormente attesi. Proprio grazie a questo dialogo, abbiamo potuto assumere e condividere impegni a breve termine”.

Le criticità emerse durante l’incontro

Durante l’incontro sono emerse numerose questioni legate alle principali criticità del territorio, affrontate in un clima di dialogo, confronto e collaborazione. Al centro del dibattito temi fondamentali come la viabilità, la situazione del dissesto idrogeologico, il centro civico di Cannavò e le problematiche relative alle aste del Sant’Agata.

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