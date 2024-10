‘Vamos Padel Club’: vince la coppia Pellegrino-Siclari

Si è concluso con grande successo il torneo di Padel UISP, svoltosi il 21,22 e 23 luglio presso il “Vamos Padel Club” di Reggio Calabria. La manifestazione, che ha visto competere 24 giocatori iscritti, ha sancito la vittoria della coppia composta da Giuseppe Pellegrino ed Umberto Siclari.

I due reggini hanno avuto la meglio su Demetrio Giordano e l’argentino Carlos “Charly” Tabernaverri in due set: 4-1/4-3.

Il torneo, coordinato dall’organizzatore Simone Praticó, ha potuto contare su una numerosa cornice di appassionati che ha seguito con particolare attenzione le 25 partite in calendario.

Soddisfazione espressa dai vertici del comitato di Reggio Calabria della UISP, che ha ringraziato in modo particolare lo staff del “Vamos Padel Club” per essersi dimostrato efficiente ed attento ai minimi dettagli organizzativi.