Varia di Palmi 2019, Ranuccio: “Questa è la città che sognavo”

“Sono giorni intensi, ricchi di eventi, musica, colori, solidarietà, fede e tradizione popolare, momenti di riflessione e approfondimento culturale, spettacoli e divertimento. La città si è fatta trovare pronta, pulita, efficiente, decorosa ed accogliente.

Voglio dire ‘Grazie’ a tutte le forze dell’ordine, al corpo cantonieri, al personale dell’acquedotto vina, della ppm, della locride ambiente. Voglio dire grazie a tutte quelle persone (compresi amministratori, componenti del comitato e cittadini “comuni”) che, a volte anche in via straordinaria e/o volontaria, sporcandosi le mani lavorano duramente e in silenzio perché tutto possa funzionare fluidamente, pacificamente ed armonicamente. Grazie”.