Varia di Palmi 2023: eletto il Padreterno, tornano le luminarie musicali

In programma per oggi la consegna delle travi, la prova di coraggio e lo spettacolo di luci danzanti

Fervono i preparativi per la Varia di Palmi 2023. Dopo l’elezione dell’Animella, di qualche giorno fa, il Comune in provincia di Reggio Calabria, ha scelto anche il suo Padreterno: sarà Antonio Garipoli a tenere la mano di Maria Teresa Leva, l’animella della Varia di Palmi, a sostenerla, a incoraggiarla e a vegliare su di lei durante il trionfale trasporto del Carro Sacro domenica 27 agosto 2023.

Fitto il programma delle attività – civili e religiose – che interesseranno il Paese in questi ultimi giorni prima della processione che attira migliaia di pellegrini a Palmi.

Oggi, giovedì 24 agosto, alle 17:00 presso il Corso Garibaldi e il cantiere storico della Varia si terrà la consegna delle travi e la prova di coraggio.

Questa sera alle ore 21:30 in Piazza I Maggio, le luminarie brilleranno ancora una volta a ritmo di musica, così come già avvenuto per l’accensione. Uno spettacolo imperdibile!

“Preparatevi ad immergervi nello spettacolo di luci danzanti per vivere un momento di pura meraviglia e ammirazione attraverso la perfetta fusione tra arte visiva e sonora”.

Alle ore 22:00, invece, in Piazza Amendola, una serata di duetti straordinari, dove il jazz incontra la passione e la tradizione si fonde con l’innovazione, con il Duets “Doppia vita” di Massimo Moriconi e Emilia Zamuner.

Emilia Zamuner, con la sua voce incantevole, ha conquistato palchi in Italia e all’estero, ricevendo elogi da artisti internazionali come Diana Krall, che l’ha definita “a wonderful voice”. Vincitrice del “Premio Internazionale Massimo Urbani” nel 2016, Emilia ha aperto per la stessa Diana Krall all’Arena Flegrea di Napoli, consolidando la sua reputazione come una delle voci emergenti più promettenti.

Accanto a lei, Massimo Moriconi, un pilastro della musica italiana. Con un’esperienza che abbraccia decenni, è stato il bassista dell’Orchestra dei ritmi leggeri della RAI di Roma negli anni ’80 e ha registrato circa 350 dischi. La sua collaborazione con la leggendaria MINA ha prodotto 44 lavori discografici. Nel mondo del jazz, ha collaborato con icone come Chet Baker, Lee Konitz, Phil Woods e molti altri.

