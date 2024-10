Variante Omicron, Aifa: ‘Poco verosimile che eluda i vaccini’

“Al momento sappiamo molto poco” sulla variante Omicron, “sembra essere una variante più trasmissibile ma non abbiamo segni che causi una malattia più grave, e non ci sono ancora dati sulla sua capacità di eludere la protezione da vaccino o da anticorpo monoclonale. In termini di possibilità biologica sembra poco verosimile che nonostante le sue tante mutazioni, possa eludere completamente tutte le componenti anticorpali che si sviluppano a seguito di una vaccinazione”.