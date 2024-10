VELA: raduno del Mediterraneo della classe Optimist. La “Warm Up” della Mediterranean Cup

Chiuso il Campionato Italiano Wing Foil, ora, è la volta del Raduno del Mediterraneo che precede la 37° Edizione della Mediterranean Cup, regata internazionale della classe Optimist, una classica della vela giovanile.

La vela come veicolo di promozione e sviluppo economico e turistico della città di Reggio e della Calabria.

La storicità della manifestazione era una idea dei fondatori del Circolo Velico che volevano riunire a Reggio Calabria il meglio delle marinerie del Mediterraneo. Oggi il progetto è una realtà. Reggio è sede di regate nazionali e internazionali di assoluto prestigio e valore tecnico, con la scelta della Rada Giunchi e del suo mare con il seguito di campioni, vele, famiglie, tecnici.

E’ una grande eco virtuale, e Reggio si affida, tramite il Web e gli speciali Tv, che rimangono i migliori passaparola e i critici più efficaci, per una definitiva consacrazione del suo mare, delle sue correnti, del suo vento, delle sue bellezze.

Sempre più il binomio con il mare diviene il biglietto di presentazione turistico e ciò avviene fuori stagione per affermare che il mare è godibile tutto l’anno.

Programmando il tutto con la Federazione Italiana Vela e con il comitato organizzatore che, ha trasformato la regata in un “Sail Parade”, con la partecipazione di altre discipline sportive in una location, che è il Lungomare di Reggio e in una stagione che sembra di più un prolungamento di una eterna estate.

Per rendere più importante questa regata si sono dati appuntamento più di cento imbarcazioni con la rilevante presenza di una giovanissima che rappresenterà il mondo della vela latino Americano: la messicana Angela de Leo Gonzales.

Una edizione di grandi numeri e di grande livello tecnico, oltre ad una festa dello Sport e di amicizia e, sarà, come nel passato, una bella manifestazione sotto il profilo sportivo.

Il carnet della manifestazione si arricchisce di nomi importanti a livello mondiale e nazionale: Andrea Tramontano Campione del mondo della classe Optimist a squadre, titolo conquistato nella baia delle Rose della Costa Brava in Spagna. Filippo Narducci vincitore della Coppa cadetti 2023 e Matteo Faraoni vincitore della Coppa Primavera 2023 sono le due speranze nazionali della vela giovanile.