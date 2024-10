“Il venditore di nespole”: ecco la foto, made in Calabria, diventata virale sul web

La foto che immortala “il venditore di nespole” sta facendo il giro del web.

A scattarla un 38enne calabrese, di Ricadi: Francesco Mangialavori. Lo scatto è finito su testate nazionali a cominciare dal Corriere della Sera ed il Quotidiano del Sud.

Quello ritratto in foto è proprio un anziano fermo all’angolo di uno stretto vicolo intento a vendere ai passanti la sua frutta. L’immagine è stata anche ribattezzata “La dignità del sud” per il valore simbolico che racchiude in se.

Il fotografo calabrese si trovava nella bellissima località di Civita, per un weekend nel Pollino, ed ha scattato la foto che, pochi giorni dopo, è diventata virale.