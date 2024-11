Venerdì alla Camera di Commercio di RC la presentazione del Workshop ‘Dieta Mediterranea e Tradizioni Reggine in tavola mangiare bene per stare bene’

Attraverso l’iniziativa “Dieta Mediterranea e Tradizioni Reggine in tavola – mangiare bene per stare bene” la Camera di Commercio di Reggio Calabria, in collaborazione con le associazioni di categoria, promuove il territorio e gli esercizi di ristorazione (ristoranti, trattorie, agriturismi) favorendo l’orientamento al consumo dei prodotti tipici locali e delle preparazioni enogastronomiche tipiche che si qualificano aderenti ai principi della “Dieta Mediterranea”.Per la realizzazione del progetto sono stati individuati prodotti del territorio e reinterpretate in chiave innovativa ricette tipiche e tradizionali, tramandate da più generazioni e che meglio rappresentano l’identità gastronomica locale, specificandone in apposite schede le caratteristiche nutrizionali e il livello di salubrità. Dal 2010 la Dieta Mediterranea è stata ufficialmente proclamata patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unisco quale esempio di regime alimentare ideale, capace di preservare la salute dell’uomo e rappresenta una grande opportunità per la valorizzazione del territorio e dell’enogastronomia meridionale.PROGRAMMA:· ore 11.00 Saluti iniziali Dott. Lucio Dattola, Presidente Camera di CommercioProf.ssa Maria Adelaide Barbalace, Dirigente Istituto Professionale Alberghiero Turistico, Villa S.Giovanni· “Dieta Mediterranea e Tradizioni Reggine in tavola”: il progetto della Camera di Commercio per la promozione del territorio e delle imprese Dr.ssa Natina Crea, Segretario Generale Camera di Commercio · I piatti e i prodotti del territorio compatibili con i principi della Dieta Mediterranea Prof. Giovanni Pitasi, Istituto Professionale Alberghiero Turistico, Villa S.Giovanni Prof.ssa Vincenza Monica Costantino, Istituto Professionale Alberghiero Turistico, Villa S.Giovanni· La Dieta Mediterranea: il modello alimentare ed i benefici per la salute Dr. Luigi Petramala, Ph. D. Fisiologia dei distretti corporei e Scienza dell’Alimentazione. – Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ · Degustazione (a cura dell’ Istituto Professionale Alberghiero Turistico, Villa S.Giovanni)Nel corso del prossimo weekend (15 e 16 marzo) sarà avviato un percorso attraverso i piaceri e i sapori della nostra tradizione che si coniugano ai benefici della sana nutrizione.Durante il week end sarà possibile degustare presso i ristoranti, le trattorie e gli agriturismi della provincia aderenti all’iniziativa, i piatti ed i prodotti del territorio “che incontrano” la dieta mediterranea e conoscerne le proprietà nutrizionali e salutistiche attraverso i ricettari e le schede tecniche predisposte dalla Camera di Commercio. Le strutture ospiteranno anche esposizioni di prodotti tipici e dell’artigianato artistico locale.