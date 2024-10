Venezia-Reggina: le formazioni ufficiali. Inzaghi con il centravanti vero

Di Chiara ancora in panchina e per la prima volta anche Menez

Le squadre a breve in campo per il riscaldamento, di seguito le scelte di mister Inzaghi e mister Zanoli per Venezia-Reggina:

Venezia (3-5-2): Joronen; Wisniewski, Modolo, Ceccaroni; Zampano, Cnrigoj, Busio, Andersen, Haps; Johnsen, Pohjanpalo. In panchina: Bertinato, Tessmann, Cuisance, Novakovich, Fiordilino, Tcherychev, Ceppitelli, Pierini, Candela, Svoboda, Ullmann, Zabala. Allenatore: Paolo Vanoli.

Reggina (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Giraudo; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Gori, Rivas. In panchina: Colombi, Bouah, Cionek, Di Chiara, Dutu, Liotti, Loiacono, Crisetig, Obi, Cicerelli, Ménez, Ricci. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova. Assistenti: Fabio Schirru di Nichelino e Federico Fontani di Siena. IV ufficiale: Andrea Ancorar di Roma 1. VAR: Antonio Di Martino di Teramo. A-VAR: Salvatore Longo di Paola.