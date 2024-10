Venezia-Reggina: pronta l’invasione di tifosi amaranto. Il primo dato

I tifosi della Reggina hanno sempre seguito in gran numero la squadra anche in trasferta. La vittoria con il Genoa ha ulteriormente alimentato l’entusiasmo dei tifosi, ieri al Granillo c’erano più di 14.000 spettatori e per la trasferta di Venezia si prevede una vera invasione. Al momento la disponibilità è di 1000 posti dei quali poco meno di 550 sono già stati venduti. Da capire nel caso in cui la richiesta dovesse andare oltre, se la società del Venezia deciderà di aprire un nuovo settore ad oggi chiuso. La tendenza farebbe pensare ad un numero maggiore di tifosi pronti ad invadere il Penzo rispetto alla disponibilità. Vedremo.

