Reggina: cosa ha detto Inzaghi durante l’intervallo, lo racconta il portiere Ravaglia

La gioia del portiere Ravaglia per la seconda volta titolare e protagonista di una gara di grande sicurezza seppur quasi mai seriamente impegnato da quella che viene ritenuta la squadra in assoluto più forte. Ha parlato a Videotouring: “Siamo contenti della partita che abbiamo fatto. Era la mia prima gara davanti al pubblico di casa dopo l’esordio a Cagliari, match importantissimo contro una grande squadra e perchè la vittoria ci mancava da qualche giornata. Bellissimo che questo sia accaduto al Granillo. Il Genoa ha trovato il gol su un episodio per noi sfortunato, un rimpallo su Gagliolo e poi niente altro, in fase difensiva siamo stati impeccabili, incredibili, concedendo poco o nulla ad una compagine fortissima. Il mister nell’intervallo ci ha detto che dovevamo essere orgogliosi di noi stessi per la grande prestazione che stavamo facendo, prendendo di buono tutto quanto fatto e riproporlo nel secondo perchè la vittoria sarebbe arrivata e così è stato“.

