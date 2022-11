Venezia-Reggina: aperta la prevendita, saranno tanti i tifosi amaranto

E' attiva la prevendita per il settore ospiti relativa alla tredicesima giornata del campionato di Serie BKT della Reggina, impegnata allo Stadio Pier Luigi Penzo contro il Venezia, sabato 12 novembre alle ore 14:00.

Il costo del biglietto intero è di € 20,00 più diritti di prevendita. Sarà possibile acquistare il tagliando online sul sito https://www.vivaticket.com/it.

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d'accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Il ticket comprende anche il servizio di trasporto acqueo dedicato da Pala Expo Mestre a Stadio Pier Luigi Penzo e viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico.

Il termine ultimo per acquistare il biglietto nel settore ospiti è fissato per venerdì 11 novembre alle ore 19:00.