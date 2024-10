Venezia-Reggina: numeri, dati e statistiche delle due squadre

Il gol di Denis, arrivato nei minuti finali della sfida contro il Chievo dell’ex Aglietti, ha regalato un punto agli amaranto che li avvicina all’obiettivo della salvezza. Adesso, però, arrivano due clienti abbastanza scomodi nel giro di tre giorni, entrambi fuori casa, entrambi in Veneto. La prima delle due sfide vede i ragazzi di Baroni impegnati a Venezia il Venerdì Santo, seguirà nel giorno di Pasquetta, la visita al Cittadella. Fare punti in queste due partite, potrebbe avvicinare sensibilmente e definitivamente Nicolas e compagni alla salvezza.

Il percorso di Venezia e Reggina

Il Venezia, dopo essersi avvicinato molto alla vetta, oggi si trova al 5° posto con 49 punti (1.6 a partita), realizzati attraverso 13 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte. È vero che ormai la vetta sembra irraggiungibile, visto che è lontana 10 punti, ma il secondo posto è a soli 3 punti e i lagunari cercheranno di raggiungerlo per regalare ai tifosi quella Serie A che manca da diversi anni. La Reggina, dal canto suo, non ha ambizioni di alta classifica ma deve ottenere al più presto la permanenza in cadetteria per programmare con calma il futuro. 9 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte regalano il 13° posto con 37 punti (1.2 a partita), che permette ai beniamini del Granillo di staccare di 9 punti la zona retrocessione diretta e di 8 punti la zona playout. Entrambe le compagini, non hanno fatto registrare prove importanti, in termini di risultato, nelle ultime 5 partite. La Reggina ha totalizzato 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, mettendo a segno solo 2 reti a fronte di 5 subite. Il Venezia, invece, ha vinto 2 partite, pareggiandone 1 e perdendone 2 (entrambe in casa), segnando 9 reti e subendone 7.

Passaggi, attacchi e tiri in porta

Meglio il Venezia nei passaggi, difatti sono 403.8 quelli tentati a partita, con una percentuale di precisione pari al 81.7%, mentre la Reggina tenta in media, 393.3 passaggi a partita, con l’80.4% di accuratezza. Alla voce “possesso palla” la Reggina occupa l’8° posto nel ranking specifico con una media del 51.7%. Il Venezia è al 10° posto con una media del 50.4%. Crisetig e Cionek sono i calciatori della Reggina che tentano più passaggi, 44.8 per il centrocampista e 43.6 per il centrale. I più precisi, Cionek con un’accuratezza del 89.4% e Loiacono dell’88.2%. Da segnalare Dalle Mura che, nella sua prima partita da titolare ha tentato 56.4 passaggi, con una precisione del 90.5%.

La Reggina tenta 28.5 attacchi manovrati, concludendone il 21.3%, il Venezia prova a sviluppare 30.9 azioni manovrate, concludendone il 22.2%. 2.2 contropiedi con 0.9 conclusioni per la Reggina, 2.9 contropiede con 1.1 conclusioni per i veneti. La Reggina perde 110,4 palloni a partita, il Venezia 107.4. Mediamente gli amaranto recuperano 81.2 palloni a partita, il Venezia ne recupera 78.1 ogni novanta minuti. La Reggina va al cross 19 volte a partita (7° nella classifica della Serie B), con il 36.2% di accuratezza (al di sopra della media generale del 34.2%), il Venezia tenta il cross 21.6 volte (4° posto nel ranking specifico) con una percentuale di accuratezza del 34.6% (in linea con la media generale). Bellomo, nella Reggina è il giocatore che tenta di più il cross, provandoci 4.9 volte a partita seguito da Di Chiara con 4.5 cross tentati. Il più preciso nei cross è DelPrato con il 73.9% di accuratezza.

Reggina 15° nel ranking dei tiri tentati con una media di 10.7 a partita, mentre il Venezia si attesta in 5° posizione con 13.3 conclusioni tentate a partita. La Reggina con il 38.6% di tiri nello specchio rispetto a quelli tentati, si posiziona oltre il livello medio generale del 34.5%, così come il Venezia, che registra il 38.9% di tiri nello specchio della porta. È Okwonkwo il calciatore amaranto che tenta di più il tiro, 2.9 volte a partita, lo segue Montalto con 2.7 tiri. Rivas con il 66.6% dei tiri finiti nello specchio della porta, è il più pericoloso. Scala posizioni Denis che con le ultime prove porta la sua personale percentuale di tiri nello specchio al 48% (1 tiro su 2 arriva in porta). La Reggina ha beneficiato di 5 rigori a favore (0.8 in più rispetto alla media generale), realizzandone solo 2, il Venezia su 3 rigori a favore (al di sotto della media generale di 4.2), non ne ha sbagliato nessuno. Montalto con 1 rigore calciato ha la percentuale realizzativa su penalty del 100%, Menez con 1 gol su 2 rigori del 50% e Denis, avendo sbagliato entrambi i rigori calciati, dello 0%.

Differenza reti, presenze e marcatori

La Reggina, ottavo peggiore attacco e decimo miglior difesa, mantiene la differenza reti a -5. Sono 29 i gol realizzati (0.9 a partita) e 34 quelli subiti (1.1 a partita), mentre il Venezia, terzo miglior attacco della Serie B e settimo miglior difesa del torneo, registra un +12 nella differenza reti con 42 reti realizzate (1.4 a partita) e 30 subite (1 a partita). La Reggina è andata in gol con 11 giocatori diversi fino ad oggi, mentre nel Venezia sono stati 14 i calciatori andati in rete. Folorunsho con 6 gol e Liotti con 5, sono i calciatori amaranto andati di più in rete. Denis sale a 3 reti stagionali. Nel Venezia, Forte è il calciatore che ha segnato di più, 12 reti (3° nella classifica dei cannonieri della Serie B). Segue Aramu con 9 gol.

Nelle file della Reggina, Bianchi con 29 e Loiacono con 28 sono i calciatori con più presenze, mentre nel Venezia Ceccaroni, 30 volte in campo, è il più presente. Dietro di lui Fiordilino con 29 presenze. Crisetig con 2287 minuti è il calciatore della Reggina che ha giocato di più in questa stagione, dietro di lui Loiacono con 2145 minuti. Ceccaroni è il calciatore con il minutaggio più alto nel Venezia, 2881 minuti per lui, seguito da Mazzocchi con 2405 minuti.

Reggina 18 falli a partita con 2.9 ammonizioni, Venezia 13.5 falli e 2.2 cartellini gialli ogni 90 minuti. I calciatori più sanzionati nelle 2 quadre sono Di Chiara e Crisetig (8 ammonizioni per loro) per la Reggina, Fiordilino (8 cartellini gialli) Maleh (6 volte ammoniti) per il Venezia.