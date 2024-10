Venezia-Reggina: dove vedere la partita. Non solo su Dazn

Tutto pronto per la doppia trasferta in Veneto. La Reggina spera di raccogliere punti pesanti per la salvezza

La serie B torna in campo dopo la sosta. Ci sarà un doppio appuntamento che vedrà le squadre scendere in campo sia nella giornata di Venerdi Santo ed anche Lunedi di Pasquetta. La Reggina nelle due occasioni sarà protagonista in terra veneta contro Venezia e Cittadella, doppia trasferta dalla quale si spera di raccogliere punti pesanti per il raggiungimento della salvezza.

I tifosi avranno la possibilità come sempre di poter assistere al match tramite la piattaforma Dazn sui vari dispositivi e per la prima sfida, quella che si giocherà al “Penzo“, saranno presenti anche le telecamere di Rai Sport. Il match si giocherà appunto venerdi sera alle ore 19,00, mentre la giornata di campionato inizierà alle ore 15,00 con uno scontro diretto delicatissimo tra il Cosenza e l’Ascoli.