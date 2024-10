Serie B: la giornata di oggi e la classifica. Reggina a Venezia, con un’occhiata sugli altri campi

Otto giornate alla conclusione del campionato e scontri sempre più interessanti. Sempre aperta la corsa alla promozione, come quella per evitare retrocessione diretta e play out. Tante le partite di grande interesse anche nella giornata di oggi, ricordando che per motivi legati al covid, non si giocherà Cremonese-Empoli.

Il programma della giornata

Cosenza – Ascoli (ore 15,00)

Pescara – Pisa (ore 17,00)

Frosinone – Reggiana (ore 17,00)

Cremonese – Empoli rinv.

Vicenza – Cittadella (ore 19,00)

V. Entella – Monza (ore 19,00)

Brescia – Pordenone (ore 19,00)

Venezia – Reggina – (ore 19,00)

Lecce – Salernitana (ore 19,00)

Chievo – Spal (ore 19,00)

Leggi anche

La classifica

Empoli 59

Lecce 52

Salernitana 51

Monza 50

Venezia 49

Cittadella 45

Spal 45

Chievo 44

Pisa 40

Brescia 39

Vicenza 38

Frosinone 38

Reggina 37

Cremonese 36

Pordenone 34

Cosenza 29

Reggiana 29

Ascoli 28

Pescara 23

V. Entella 21