Venezia-Reggina: la probabile formazione amaranto. Baroni non se la può giocare al meglio

Si comincia stasera e si chiuderà lunedi la doppia trasferta in Veneto della Reggina, prima contro il Venezia e poi con il Cittadella. Mister Baroni confidava nella sosta per il recupero dell’intero organico, soprattutto di quei calciatori non al meglio e di coloro che nell’ultimo periodo avevano speso moltissimo. Purtroppo, pur cullando la speranza fino alla fine, ha dovuto rimandare ancora il rientro di Folorunsho, mentre è rimasto spiazzato dal lungo impegno in nazionale di Rivas. Questi i due calciatori sui quali il tecnico dal suo insediamento ha sempre puntato moltissimo e che invece non potranno partecipare al confronto di stasera.

Leggi anche

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Nicolas, Lakicevic, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Bellomo, Micovschi; Okwonkwo. All. Baroni