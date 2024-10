Veronica Pivetti al Teatro Cilea con ‘Viktor und Viktoria’ 

A Reggio Calabria sarà presto in scena una delle attrici più amate dal pubblico televisivo italiano che da anni calca i palcoscenici di tutta Italia con commedie di grande successo.

Stiamo parlando di Veronica Pivetti che il 28 gennaio approderà al Cilea di Reggio Calabria, affiancata da Giorgio Borghetti e Yari Gugliucci, sarà la splendida doppia protagonista di Vickor und Viktoria in un musical, tratto dall’omonimo film, sorprendente e raffinato, ambientato nel mondo di Broodway tra battute di spirito, divertenti equivoci e grandi numeri musicali.

”Il teatro è un vizio impossibile da sradicare – racconta sorridendo la Pivetti all’ANSA – In realtà noi non ci rifacciamo al film di Blake Edwards dell’82 che tutti ricordiamo con la Andrews, ma alla pellicola originale di Reinhold Schunzel del ’33, ambientata nella Berlino della Repubblica di Weimar”.

Per lei, i panni di Viktoria Weber, talentuosa, intraprendente quanto sfortunata soprano alla disperata ricerca di una scrittura per arrivare a fine mese. Le porte in faccia sono la routine. Non c’è lavoro, non ci sono soldi. E l’inverno non fa sconti, con un cappotto di tela liso dagli anni.

Fra un provino e un altro, la donna conosce Viktor, attore, cantante che, all’occasione, può diventare ballerina e soubrette. E’ così che, un po’ per caso e un po’ per necessità, Victoria si ritrova a dover sostituire Victor ammalato e, tra gag e canzoni, eccola in palcoscenico presentata come ”il nobile tedesco Viktor Von Weber, il più grande e stupefacente en travesti del secolo”.

Il successo è strepitoso, tanto da incantare persino il blasonato conte tedesco Frederick Von Stein.

”E’ la storia di una grande amicizia – racconta ancora la Pivetti – E il ritratto di un periodo storico come la Repubblica di Weimar in cui l’ombra cupa del nazismo è già all’orizzonte. E’ il canto del cigno di un’epoca felice.

Un periodo, in cui vedo delle analogie, segnato da un’avanzata di chiusura della libertà e delle libertà d’espressione. Per me, un triplo carpiato di identità”, sorride l’attrice, che tra cambi di registro, d’abiti e genere, è impegnata in scena anche in ”quattro canzoni originali dell’epoca”.

”Una donna che finge di essere un uomo che finge di essere una donna: dove si pesca? Un po’ dagli uomini, un po’ dalle donne, dai nostri conflitti interiori. In fondo – riflette – è anche l’ennesimo caso in cui essere uomo, e non donna, in qualche modo facilita nel lavoro. Tutti i giorni mi capita di notare quante possibilità in più, ancora oggi, abbiano gli uomini rispetto a noi. Almeno in scena mi prendo la rivincita”.

E dopo il teatro, si torna in tv? ”Prima di tutto devo mettermi seriamente a scrivere il mio terzo libro, sono davvero in ritardo – risponde lei – La fiction ‘Provaci ancora prof? Dopo sette stagioni, al momento non sento venti di prof, non credo tornerà. Ma vengo dalla bellissima esperienza su Rai3 con ‘Amore criminale’ (premiato da ascolti ‘volati’ oltre il 6% ndr).

Si pensa a un bis, vedremo. E’ terribile che serva ancora un programma sul femminicidio, ma spero di essere stata almeno minimamente utile alla causa. Ho raccontato storie incredibili di violenza e dolore, da cui non si può prendere le distanze. Purtroppo è un problema culturale. Le donne ancora non nascono ‘libere’ e quando provano ad alzare la testa c’è un ‘crash’. Cambiare le cose? Ho poca fiducia, ma ci spero”.