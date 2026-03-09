Incendiati mezzi Soseteg, Versace: ‘Siamo certi che non si farà intimidire’

“Al management, ai soci e alle maestranze della società Soseteg, esprimiamo solidarietà per quanto accaduto a Sinopoli, dove due mezzi dell’azienda che si sta occupando di un intervento sulla fibra ottica, sono stati dati alle fiamme e gravemente danneggiati”.

Sono queste le parole del Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace, dopo l’incendio dei mezzi impegnati in un cantiere a Sinopoli:

“In attesa che le forze dell’ordine e la magistratura facciano chiarezza sull’accaduto – ha aggiunto Versace – siamo certi che una realtà imprenditoriale consolidata anche nel panorama nazionale, non si farà intimidire in alcun modo da vili episodi che tentano di destabilizzare il tessuto economico del nostro territorio”.