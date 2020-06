Reggio - Vespanera, perché conviene ordinare cibo a domicilio? Tre buoni motivi

Cucine dedicate al servizio a domicilio con consegna a dir poco 'perfetta'.

Il nuovo brand Vespanera, nato in riva allo Stretto, ha già conquistato centinaia di 'buongustai'. Esattamente due settimane fa Vi abbiamo presentato la nuova realtà 'made in Reggio', oggi Vi spieghiamo perchè conviene ordinare con Vespanera. Ecco tre buoni motivi:

Puntualità

Quante volte il vostro ordine è arrivato con clamoroso ritardo? Perché succede? Perché tutte le app di food delivery attualmente presenti in città sono semplicemente intermediari; in poche parole, chi riceve e accetta il vostro ordine non ha la più pallida idea di quali siano i tempi della cucina, e quindi di quanto siano lunghi i tempi di attesa del vostro ordine; i ritardi si aggravano quando il ristorante sfrutta la stessa cucina per fare TUTTO: piatti destinati ai tavoli, piatti da take away e, di ripiego, per arrotondare, piatti destinati alle consegne a domicilio.

Vespanera, invece, è una cucina/pizzeria in cui si preparano esclusivamente pasti da consegnare a domicilio; una cucina che riceve e gestisce tramite webApp direttamente i vostri ordini, con un metodo personalissimo e collaudato che consente agli chef e ai fattorini di lavorare in perfetta simbiosi, coordinando i tempi di preparazione dei pasti con i tempi di consegna nelle varie zone della città. Grazie a questo metodo la cucina di Vespanera non è mai in sovraccarico di lavoro e i fattorini sanno esattamente quando e dove andare.

Cibo Caldo e Integro

Quante volte il cibo è freddo e in pessime condizioni? Perché accade? Perché il livello di attenzione generale rispetto al packaging e ai metodi di consegna è molto basso: per i ristoranti/pizzerie le consegne a domicilio sono un’attività di ripiego, quasi un “favore” fatto al cliente, quindi investono poco o nulla sui contenitori e gli incartamenti; mentre per i fattorini, che non rappresentano il volto del ristorante, l’unico scopo è quello di consegnare il pacco e incassare il pagamento per l’app. Un tale connubio di superficialità dà molto spesso come risultato la consegna di pasti freddi e in pessime condizioni.

Vespanera, invece, adotta uno strumento del tutto inedito e innovativo in città: Delivery Oven, un vero forno elettrico istallato sulla Vespa al posto della comune borsa di tela o del bauletto di plastica. Grazie a questo forno itinerante e al packaging di alto livello qualitativo e estetico, i fattorini (formati per rappresentare il volto dell’azienda e che si occupano esclusivamente delle consegne Vespanera) sono certi di poter consegnare ai clienti cibo caldo e in ottime condizioni.

Assortimento e Qualità

Se è vero che chi troppo vuole fare nulla stringe, d’altra parte è vero pure che non si può rimanere indifferenti di fronte alle sempre più svariate necessità e gusti dei clienti. Quante volte avreste voluto ordinare la pizza nella vostra pizzeria preferita, solo che “mio figlio vorrebbe l’hamburgher” o “mio marito vorrebbe un’insalata”… e alla fine avrete dovuto accontentarvi della pizza che non vi piace pur di accontentare tutti? Non è semplice riuscire a fare tutto nella stessa cucina, e riuscire a farlo bene.

La cucina di Vespanera è al lavoro solo per fare consegne a domicilio, quindi c’è tutto il tempo per occuparsi di tutte le necessità dei clienti. Inoltre, chef e pizzaioli Vespanera hanno a disposizione materie prime selezionate per realizzare pietanze genuine e sempre buone.

Cos’altro aggiungere? Non vi resta che visitare il sito Vespanera.it, riempire il carrello, procedere all’ordine, e aspettare che la Vespanera giunga da voi.

Provare per credere.

WWW.VESPANERA.IT

QUI LA PAGINA FACEBOOK