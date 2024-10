“#Viparlodinoi” della reggina Cristina Liotta sbarca a Roma

Come ogni domenica CityNow vi propone un libro da leggere. Ad occupare la scena questa settimana è il libro della giovane autrice reggina Cristina Liotta, #Viparlodinoi.

Com’è il mondo visto con gli occhi di un adolescente?

Tutti lo abbiamo saputo per un (relativamente) breve periodo delle nostre vite. Ma se una volta adulti voleste ricordare come ci si può sentire, i libri a riguardo non mancano.

La maggior parte però sono libri su come capire il mondo degli adolescenti, scritti però da adulti. E se, invece, per una volta fosse un vero e proprio adolescente a raccontare il mondo attraverso il suo sguardo?

E’ esattamente questo che è successo con la reggina Cristina Liotta, sedicenne autrice del libro: #Viparlodinoi, il rap voce dei giovani in una società senza dialogo, edito da Laruffa Editore.

Un libro nato da parole prese in prestito dalla musica, quella rap, che negli ultimi anni è il tipo di arte che riesce a raggiungere al meglio i giovani. La voce di un’adolescente che descrive il mondo odierno visto con gli occhi dei diretti interessati.

Nel libro vengono esposte le problematiche giovanili che troppo spesso vengono nascoste o a cui si preferisce non guardare, vengono portate all’attenzione del mondo “adulto” in tutta la loro attualità, attraverso la musica e con le parole chiare e nette della giovane autrice.

Cristina, al momento della pubblicazione del suo libro è una quindicenne che, con coraggio, si fa portavoce della sua generazione, cercando di spezzare le convinzioni che incatenano la nuova generazione, ricordando che se c’è una speranza per la società odierna di uscire dal suo circolo vizioso del fallimento è quella di fare affidamento sui giovani.

Un libro per giovani ed educatori, genitori, docenti e politici, una finestra in cui sbirciare per leggere e comprendere l’universo dei teenager.

Il sogno della nostra autrice non si conclude però nella provincia di Reggio Calabria, dove ha effettuato molteplici presentazioni per promuovere il suo libro.

#Viparlodinoi sbarca infatti a Roma, alla Fiera della piccola e media editoria “Più libri più liberi” che avrà luogo dal 7 all’11 Dicembre.