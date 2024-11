Cardia: ‘Via Clearco, situazione insostenibile in una palazzina comunale. Avviare i lavori promessi’ – FOTO

“Procedere con urgenza ai lavori promessi da oltre due mesi, non è ammissibile lasciare i cittadini in condizioni del genere,” afferma il Consigliere Mario Cardia.

Degrado e disagi in una palazzina comunale

Con la stagione invernale alle porte, i residenti oltre a patire il freddo si ritroveranno con la pioggia dentro casa, come già avvenuto in questi giorni, prosegue il Consigliere Cardia. È una situazione insostenibile e di degrado all’interno di una palazzina del comune di Reggio Calabria in via Clearco 15, scala H, isolato 49.

Lo scorso 11 settembre, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per un problema ai cornicioni esterni, ma successivamente a crollare è stato il controsoffitto interno.

Ritardi nei lavori promessi

“I residenti avevano ricevuto rassicurazioni e la promessa che l’intervento dell’amministrazione sarebbe stato immediato, ma a distanza di 70 giorni ancora nulla,” sottolinea Cardia.

Richiesta di intervento immediato

“Insisto e chiedo che venga immediatamente fatto il lavoro di ripristino del controsoffitto,” conclude il Consigliere Comunale Mario Cardia. “Non è dignitoso lasciare i residenti in condizioni di abbandono e di degrado.”