‘Via dall’Aspromonte’ a Reggio, Latella: “Mostrato il volto bello della città” – VIDEO

Si sono svolte Reggio Calabria parte delle riprese di ‘Via dall’Aspromonte‘, il nuovo film di Mimmo Calopresti con un cast d’eccezione.

A Piazza Italia girate diverse scene del film fortemente voluto dal Produttore cinematografico, il Cav. Fulvio Lucisano (QUI LA VIDEO INTERVISTA) che ha spinto affinchè si realizzasse proprio in Calabria, sua terra d’origine. E’ solo infatti grazie al suo grande grande amore per la città di Reggio che questo film si è potuto giare tra Africo e Reggio per raccontare la storia tratta dal romanzo di Pietro Criaco edito da Rubbettino.

A Reggio, per queste scene, il regista Calopresti ha diretto quasi tutto il cast: presenti il reggino Marcello Fonte, Valeria Bruni Tedeschi, Marco Leonardi e Francesco Colella oltre a decine di comparse.

Presente sul set per tutto il giorno delle riprese l’assessore con delega a sport e cultura Giovanni Latella. “Giornata importante per Reggio Calabria, città che grazie alle sue numerose bellezze si presta perfettamente a fare da cornice al mondo del cinema. Stiamo lavorando con l’amministrazione comunale in ottica futura, nel tentativo di ospitare un numero sempre maggiore di produzioni cinematografiche e televisive. Ringrazio il regista Mimmo Calopresti e il produttore Fulvio Lucisano, due calabresi doc, per aver scelto Reggio Calabria per effettuare parti delle riprese del film ‘Via dall’Aspromonte’. Finalmente è stato possibile mostrare il volto bello della nostra città, troppo spesso abbinata a stereotipi negativi”, le parole dell’assessore Giovanni Latella.

CLICCA QUI per vedere il video girato durante le riprese del film a Reggio Calabria.

Sotto, nella foto, da sinistra: Michele Geria, location manager, Giovanni Latella, assessore, Fulvio Lucisano, produttore, Mimmo Calopresti, regista e Marcello Fonte, attore.

.