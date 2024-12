Nesci (Fdi-ECR): ‘La via italiana verso una nuova Europa farà tappa a Palmi’

L’Onorevole Denis Nesci ha il piacere di annunciare l’organizzazione dell’evento “La via italiana verso una nuova Europa”, che si terrà il 29 dicembre presso l’Hotel Stella Maris di Palmi, alle ore 17:30.

“Questo evento sarà dedicato al Sud e all’Europa, rappresentando un’importante occasione per affrontare insieme le sfide e le opportunità future che il nostro territorio e il continente europeo si trovano ad affrontare. Sarà un momento di confronto e di proposta – dichiara Nesci, per discutere come il Sud possa contribuire attivamente alla costruzione di una nuova visione europea, capace di valorizzare le specificità locali e promuovere uno sviluppo inclusivo”.