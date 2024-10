Viabilità a Reggio, Confindustria: ‘Interventi urgenti nella zona di San Gregorio’

È l’appello all’amministrazione di palazzo San Giorgio rivolto dal presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio.

“Siamo perfettamente consapevoli – prosegue il rappresentante di Via Torrione – delle condizioni difficilissime in cui versa l’ente

sotto il profilo finanziario. Per questo, non vogliamo ‘sparare sulla croce rossa’, come si dice in gergo. Ma sollecitiamo il Comune a dare

priorità, nell’ambito del piano straordinario di manutenzione delle strade che è stato avviato dall’amministrazione, proprio a San Gregorio.

Ogni giorno che passa lo stato complessivo della viabilità continua a peggiorare: il fondo stradale dissestato, le vere e proprie voragini che

si sono aperte e, adesso, le perdite idriche condizionano l’attività delle imprese, costituiscono dei pericoli oggettivi anche per i mezzi aziendali e sono un biglietto da visita negativo per le stesse società”.