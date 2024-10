Viabilità stradale a Reggio Calabria, riunione per affrontare l’emergenza

Prima riunione operativa, presso Palazzo Alvaro, per affrontare il tema della Viabilità sul territorio metropolitano.

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà, il Vicesindaco Riccardo Mauro, il Consigliere Delegato Demetrio Marino, il Dirigente Pietro Foti e i funzionari del Settore della Città Metropolitana, hanno incontrato i sindaci dell’Area dello Stretto per esporre analisi e relative risultanze, condotte nell’ultimo anno dal Settore 11, su mandato del Sindaco Falcomatà, rispetto alle criticità, alle risorse e agli interventi ordinari e straordinari, del quale il territorio ha imminente bisogno.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, infatti, avrà un ruolo da protagonista nelle proposte di modifica alla legge Delrio, per ovviare ai problemi generati dalla mancata attribuzione di funzioni e relativi trasferimenti economici.

“Oggi abbiamo responsabilità in vari settori ai quali non corrispondono, però, le adeguate risorse – ha spiegato Falcomatà -. Rispetto alle strade abbiamo deciso di avviare una serie di incontri per dare voce ai Comuni ricadenti nelle quattro aree di suddivisione, accoglierne opinioni ed esigenze per apportare correttivi al programma stilato dai nostri uffici, compatibilmente con le risorse, e sempre nell’interesse dei nostri cittadini”.