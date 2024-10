Viaggi verso l’Italia: divieto d’ingresso da 16 Paesi. Come cambiano le regole

Cambiano ancora una volta le regole per i viaggiatori che arrivano in Italia da Paesi esteri. Il 7 ottobre è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 ed esteso l’obbligo di utilizzo della mascherina all’aperto. Inoltre, è stato aggiornato l’elenco dei Paesi per i quali vige l’obbligo del tampone o l’isolamento fiduciario nel momento dell’eventuale rientro in Italia.

In attesa del nuovo DPCM (la cui pubblicazione è prevista per il 15 ottobre 2020) resta il divieto di ingresso e quello di transito in Italia per chi nelle due settimane precedenti ha visitato i Paesi considerati più a rischio. Di seguito la lista completa.

Spostamenti verso l’Italia: tampone obbligatorio

Dall’8 al 15 ottobre l’Italia richiede il tampone a tutti coloro i quali arriveranno da questi 6 Paesi:

Belgio

Francia

Regno Unito

Paesi Bassi

Repubblica Ceca

Spagna

Chiunque dovesse entrare o rientrare in Italia da una di queste nazioni dovrà compilare un’auto-dichiarazione e presentare un attestato che dichiari di essere stati sottoposti, nelle 72 ore prima dell’ingresso nel nostro Paese, a un tampone e che questo, ovviamente, sia risultato negativo. In alternativa si potrà effettuare il tampone nel momento dell’arrivo in Italia o entro 48 ore dall’ingresso in Italia presso una ASL di riferimento. Dall’8 ottobre sono uscite dalla lista la Croazia, la Grecia e Malta.

Divieto d’ingresso da 16 Paesi

Restano bloccati gli arrivi in Italia per turismo per tutti coloro i quali hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni precedenti, in questi Paesi:

Armenia

Bahrein

Bangladesh

Bosnia Erzegovina

Brasile

Cile

Colombia

Kosovo

Kuwait

Macedonia del Nord

Moldova

Montenegro

Oman

Panama

Perù

Repubblica Dominicana

Chi può entrare liberamente in Italia

Sono consentiti gli spostamenti liberi e senza obbligo di isolamento per chi viaggia da San Marino, Città del Vaticano e tutti gli altri Paesi UE e Schenghen non inseriti nell’elenco di sopra, incluse le isole Far Oer, la Groenlandia, le isole Svalbard e Jan Mayen, Gibilterra, Isole del Canale, Isola di Man, basi britanniche nell’isola di Cipro, Azzorre e Madeira, territori spagnoli nel continente africano.

Quarantena obbligatoria

Vige l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per chi arriva in Italia da uno di questi Paesi e resta nel territorio nazionale più di 120 ore:

Romania

Australia

Canada

Georgia

Giappone

Nuova Zelanda

Ruanda

Repubblica di Corea

Tailandia

Tunisia

Uruguay

Bisogna sempre ricordarsi di portare con sé l’auto-dichiarazione giustificativa del viaggio in Italia, da consegnare a chiunque sia preposto ai controlli. La destinazione finale si potrà raggiungere solo con un mezzo privato.

Dal resto del mondo

Gli spostamenti da e per il resto del mondo sono consentiti solo per lavoro, motivi di salute o di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.