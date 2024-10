“Viaggio letterario” da Reggio Calabria verso la Grecia 

Se ti metti in viaggio verso Itaca, augurati che ti sia lunga la via, piena di conoscenze e d’avventure.

(Itaca, Kostantinos P. Kavafis)

I versi della famosissima poesia del noto poeta greco sono sempre attuali quando si intraprende un percorso di apprendimento di grande valore culturale e umano. Tutto questo per dare la giusta enfasi al raggiungimento della destinazione di un “viaggio letterario” insolito dalla Calabria greca verso la Grecia.

Promotori dell’iniziativa il Centro di Lingua e Cultura Ellenica ELLINOMATHEIA di Reggio Calabria e l’Assessorato alle Minoranze Linguistiche del Comune di Reggio Calabria, con la sponsorizzazione da parte della società greca SUPERFAST FERRIES, primaria compagnia di navigazione che collega l’Italia con la Grecia.

Dopo il grande successo del primo corso gratuito di lingua e cultura ellenica dal titolo “Viaggio in Grecia”, promosso dal CENTRO ELLINOMATHEIA tra ottobre e dicembre del 2018, il “viaggio” è ripartito a febbraio verso una nuova meta.

In questa seconda parte il programma, infatti, includeva anche la preparazione per la Certificazione Linguistica Internazionale Livello A1 di Neogreco, attraverso un corso della durata di 40 ore, strutturato appositamente per il raggiungimento dell’obiettivo.

Sedici dei partecipanti della prima fase hanno proseguito con opportuni approfondimenti lo studio della lingua ellenica, preparandosi per gli esami di certificazione linguistica svolti dal 21 al 23 maggio 2019 presso il Centro d’Esame autorizzato del Centro Linguistico d’Ateneo DANTE ALIGHIERI di Reggio Calabria.

Le lezioni a cadenza settimanale, tenute dalla docente madrelingua prof.ssa Vasiliki Vourda, sono state svolte presso i locali della Biblioteca Comunale grazie al il patrocinio morale della Città di Reggio Calabria.

Il Centro ELLINOMATHEIA ringrazia l’Assessora alle Minoranze Linguistiche della Città di Reggio Calabria Lucia Nucera per la preziosa collaborazione e per aver accolto con grande entusiasmo anche questo progetto.

In chiusura dell’iniziativa i corsisti del “Viaggio in Grecia” hanno ricevuto i loro attestati in presenza della responsabile del progetto di responsabilità sociale della SUPERFAST FERRIES sig.ra Maria Kritikou.

Tutto si è concluso con una vera e propria festa greca con cibo, vino e balli greci organizzata dal Centro ELLINOMATHEIA con ospiti d’eccezione il maestro di balli greci Ioannis Pappas, il presidente della Comunità Ellenica dello Stretto prof. Daniele Macris e la maestra greca Vasiliki Pantazi.

Ci auguriamo che questo ponte culturale tra Grecia e Calabria greca rimanga sempre aperto e che le nostre radici, la nostra storia e il nostro mare ci avvicinino sempre di più.