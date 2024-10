Vibo Valentia, le iniziative del Centro “Amicizia e Solidarietà”

Continua a riscuotere apprezzamenti la mostra di presepi in miniatura e di quadri a tema natalizio, in corso al Centro di Aggregazione Sociale “Amicizia e Solidarietà” di Vibo Valentia. Ad esporre le loro opere sono Pino Fortuna e la pittrice Daniela Milasi.

In questo giorni numerosi sono stati i visitatori, tra cui non sono mancate le scolaresche. Ieri in particolare nella sala meeting del sodalizio vibonese sono stati accolti dai soci alcuni alunni della scuola media Bruzzano e dell’Istituto alberghiero. I ragazzi e le ragazze delle due scuole sono rimasti entusiasti per le opere in esposizione, ed anche per l’accoglienza: pandoro e torroncini per tutti. La mostra sarà aperta per tutto il periodo natalizio dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 17 alle 19, anche il 25 dicembre e il 1° gennaio.

Il programma natalizio del Centro, inaugurato con la Festa del dolce e a sorpresa con la presentazione del romanzo di Michele La Rocca, Stromboli amore e morte, e proseguito con le poesie in vernacolo di Mario Roperto, prevede nei prossimi giorni un incontro sull’Europa con il Mfe (Movimento Federalista Europeo) e Libera e venerdi 22 dicembre la Tombolata con l’Anteas di Vibo Valentia, aperta a tutti, con inizio alle 17.