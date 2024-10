Vibo Valentia-Modena, Callipo: ‘Stima e rispetto per Reggio Calabria. Riempiamo il PalaCalafiore’

Reggio Calabria ancora città ospitante di un grande evento di pallavolo. Dopo l’amichevole ed il grande successo ottenuto con la Nazionale Italiana, adesso un appuntamento da non perdere con il grande match di Superlega tra la Tonno Callipo Vibo Valentia e l’Azimut Leo Shoes Modena. Questa mattina presso Palazzo Alvaro, alla presenza di istituzioni politiche e sportive, giornalisti ed appassionati, la presentazione ufficiale dell’incontro e tutte le attività collaterali che accompagneranno gli sportivi al prossimo 25 di novembre. Presente ovviamente anche il presidente della squadra vibonese Pippo Callipo con il qualche abbiamo scambiato qualche battuta:

“E’ una occasione bellissima che ho voluto fortemente per il grande rispetto che nutro per la città di Reggio Calabria. Una iniziativa che estenderei anche alle altre città della Calabria che, purtroppo però, non possiedono e non hanno la fortuna di avere una struttura come quella del PalaCalafiore. E’ un segno di stima e di affetto per la Calabria intera. L’idea nasce da un mio pensiero, poi condiviso con il Ds Agricola e l’intero staff. Le difficoltà dal punto di vista organizzativo non mancano, ma ci riusciremo senza dubbio, verrà fuori una bella manifestazione e speriamo che ci sia un grande afflusso di pubblico. Affronteremo una delle squadre più forti non solo a livello italiano come il Modena e non è un caso che per una partita di così alto prestigio, si sia scelto di giocare a Reggio Calabria.

I prezzi sono accessibili a tutti perchè la questione non è affatto economica come qualcuno poco intelligente del vibonese ha voluto far credere, anzi, la società per l’organizzazione di questo match andrà incontro a tante spese, cosa che non sarebbe accaduta qualora avessimo deciso di giocare a casa nostra.

Su un enorme numero di abbonati, qualcuno ha scritto una lettera all’unione consumatori reclamando lo spostamento perchè non ha capito il senso dell’iniziativa. Ripeto, mi aspetto un buon numero di spettatori che possano raggiungerci anche dalla Sicilia”.

Intanto è partita la prevendita dei biglietti per l’evento sportivo di domenica 25 novembre 2018. La sfida di volley maschile tra la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e l’Azimut Leo Shoes Modena, valevole il Campionato di Superlega Credem Banca, regular season 2018/2019, si svolgerà al PalaCalafiore con inizio alle ore 18.