Vibonese, le favorite secondo mister Facciolo: ‘Siracusa su tutte, ma la Reggina…’

Una vera e propria rivoluzione in casa della Vibonese con un organico quasi totalmente rivoluzionato e una guida tecnica nuova. Mister Facciolo indica la strada, queste le sue dichiarazioni su Gazzetta del Sud: “La Vibonese è una società che ha una tradizione e un blasone da portare avanti. Non possiamo pensare di partire dalla seconda fascia o di essere un outsider, fosse così neanche inizierei. Ci sono società che almeno in partenza hanno un bilancio di spesa notevole e molto più grande del nostro, ma in ogni caso dobbiamo avere l’ambizione di stare sopra insieme a loro e giocarcela fino in fondo”.

Le favorite

“Su tutte il Siracusa che ancora non si è fermato, ma dietro ci sono quattro o cinque squadre. La Scafatese e il Pompei, non trascurerei la Nissa e soprattutto la Reggina che non sarà quella della passata stagione, ma lotterà per vincere il campionato”.

