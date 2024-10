Vibonese-Reggina, le formazioni ufficiali

Le scelte dei due tecnici per Vibonese–Reggina, valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C girone C:

Vibonese: Mengoni, Malberti, Silvestri, Prezioso, Finizio, Obodo, Allegretti, Camilleri, Bubas, Scaccabarozzi, Maciucca. A disposizione: Zaccagno, Franchino, Tito, Cani, Ciotti, Rezzi, Collodel, Donnarumma, Melillo, Altobello, Filogamo, La Ragione. Allenatore: Orlandi.

Reggina: Confente; Conson, Salandria, De Falco, Franchini, Solini, Gasparetto, Kirwan, Strambelli, Bellomo, Doumbia. A disposizione: Farroni, Zibert, Tulissi, Sandomenico, Ciavattini, Marino, Pogliano, Procopio, Redolfi, Martiniello, Ungaro, Baclet. Allenatore: Cevoli.