Vibonese-Reggina, le pagelle degli amaranto

Confente 6,5 – Impegnato solo in qualche blanda occasione dall’attacco rossoblù, si mostra reattivo e sempre attento in mezzo ai pali.

Conson 7 – Si conferma un pilastro nella linea difensiva. Sbaglia praticamente nulla in fase di copertura complice anche l’aiuto da parte di Kirwan.

Salandria 7 – Un mastino del centrocampo. Corre su tutti i palloni e rincorre chiunque transiti nel suo raggio d’azione. Grazie ad una sua discesa sulla destra seguita da un cross, nasce la rete del vantaggio amaranto.

De Falco 7 – In mezzo al campo gestisce tutti i palloni in modo più che discreto. Sbaglia raramente la giocata, azzecca tutti i passaggi in fase d’impostazione. Non demerita in fase di non possesso. Dal 70′ Zibert 6 – Cevoli gli chiede quantità e qualità davanti alla difesa, lui risponde presente.

Franchini 6 – Leggermente con il freno a mano tirato, ma nonostante questo dialoga bene con Strambelli e Conson mettendo spesso in diffcoltà la retroguardia avversaria. Dal 88′ Procopio – SV

Solini 6,5 – Anche lui come i compagni di reparto si mostra sempre impeccabile. Di testa sfiora anche la rete che per quanto fatto, avrebbe meritato.

Gasparetto 7 – Una roccia nella linea difensiva amaranto. Garantisce sicurezza all’intero reparto arretrato della Reggina.

Kirwan 7 – Corre per tutta la gara ininterrottamente. Le sue accelerazioni in fase sia di possesso che di non possesso, hanno consentito alla Reggina di dominare sulla corsia di destra.

Strambelli 7 – Schierato nel ruolo d’interno di centrocampo regala alla Reggina qualità nel palleggio. Il suo svariare in mezzo al campo implica la superiorità numerica degli amaranto. Dal 88′ Marino – SV

Bellomo 6,5 – Ha tanta voglia, ma spesso preso dalla foga sbaglia la giocata. Il suo apporto in fase di impostazione è comunque importante per la squadra di Cevoli. Dal 70′ Tulissi – SV

Doumbia 7 – Non è ancora in perfetta condizione, e si vede. Quando ha palla tra i piedi però è imprevedibile e davanti alla porta non perdona. Dal 81′ Martiniello SV