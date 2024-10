Reggina: mister Pergolizzi sull’esordio, gli indisponibili, gli ultimi arrivati

E’ campionato. La Reggina fa il suo esordio in trasferta contro la Nuova Igea, la presentazione del match è affidata al tecnico Pergolizzi: “La prima è sempre importante, ci sono attenzioni e aspettative. Sappiamo che il nostro sarà un campionato difficile che va affrontato con esperienza, professionalità, impegno. Ci sono assenze importanti, ma la rosa lo è altrettanto. Per questo motivo si è deciso di ampliare l’organico, il gruppo di lavoro è ottimo. C’è la possibilità di guadagnarsi il posto in questo momento di competizione.

Rajkovic ho preferito non convocarlo, è guarito dall’infortunio ma non ha ancora la condizione giusta. Gli ultimi tre arrivati non sono tutti sullo stesso piano per quello che riguarda la condizione fisica ma convocabili. Qualcuno di loro in campo? Sto facendo delle valutazioni in base a come decido di giocare. Allenare la Reggina non è solo una responsabilità ma un onore. La qualità del singolo giocatore può fare la differenza come la mentalità e ci vuole quella giusta, sviluppando in campo quello che si prepara nel corso della settimana. umiltà, spirito di adattamento, qualunque sia il terreno di gioco.

La rosa credo debba essere sui 25-26 calciatori. Questa è ampia ma consente all’allenatore di poter fare delle scelte. Non manderemo mai via nessuno, poi se qualcuno la pensa in maniera diversa lo comunicherà alla società, ma ci sarà spazio per tutti.

Quella della prima mezz’ora con la Vibonese è la squadra che vorrei per tutta la partita e chiaramente per farlo bisogna essere in condizioni fisiche ideali e quindi serve tempo, ci sta in questo momento quel calo.

Oltre Rajkovic non convocato per i motivi che vi abbiamo detto, non ci saranno i soliti tre (Rosseti, Martinez, Parodi) e i due non ancora tesserati (Ndoye, Katsaros)”.