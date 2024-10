Vibonese-Reggina: sold out settore ospiti, ma….

Un solo punto prevendita preso d’assalto nella giornata di ieri e biglietti esauriti quelli messi a disposizione per il settore ospiti del Luigi Razza. 1250 tagliandi polverizzati a dimostrazione di una voglia matta da parte dei tifosi amaranto di esserci in quello che è un altro passaggio fondamentale per il cammino della Reggina verso la serie B.

Ancora una volta a Vibo sarà invasione totale e dalle notizie che filtrano, dovrebbero esserci altri 270 biglietti a disposizione dei tifosi amaranto nel settore di Tribuna, acquistabili presso il punto prevendita di Vibo Valentia.

