Vibonese e Troina, sarà spareggio. Reggio Calabria e Messina possibili sedi

Neanche gli ultimi 90 minuti del campionato di Serie D sono stati sufficienti a determinare chi potesse spiccare il salto verso il professionismo. Vibonese e Troina, infatti, hanno chiuso la propria regular season battendo, rispettivamente, Sancataldese e Nocerina, concludendo il campionato a quota 76 punti.

Il regolamento del calcio dilettantistico, a questo punto, impone che le due compagini si debbano ulteriormente affrontare in uno spareggio in campo neutro, al fine di decretare la squadra che, nel prossimo campionato, disputerà la Serie C.

Il confronto, sull’asse calabro-siciliano, potrebbe giocarsi al San Filippo di Messina o all’Oreste Granillo di Reggio Calabria. Da capire, quindi, quale sarà la sede dell’incontro, con l’impianto peloritano logisticamente – per equidistanza e condizioni del manto erboso – più accreditato.