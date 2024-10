Reggio ha il suo vice-sindaco, Perna: ‘Primo obiettivo: superare l’emergenza. Ho due preoccupazioni…’

“Se non ci fosse un progetto a lungo termine non avrei accettato l’incarico”.

Sono le parole del prof. Perna a seguito della conferenza stampa di presentazione di questa mattina a Palazzo San Giorgio.

Due le preoccupazioni da parte dell’intellettuale reggino, in vista del nuovo ruolo affidatogli di vice sindaco di Reggio Calabria.

“Da un lato sono preoccupato per l’eccesso di aspettative nei miei confronti. Il periodo poi che stiamo vivendo non è affatto facile e la crisi economica non aiuta – spiega il neo vice-sindaco – Perchè ci ho pensato così tanto prima di accettare? Perchè non è affatto facile. Ho anche dei familiari e quando ho avuto l’infarto ero assessore a Messina. Speriamo non succeda anche adesso (ride ndr)”.