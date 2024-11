Vicini accordi per il forte difensore centrale Alessio De Bode e il veterano centrocampista Riccardo Riva

L’ASD Reggio Calabria comunica di essere vicini al perfezionamento del tesseramento dei giocatori Alessio De Bode e Riccardo Riva.

ALESSIO DE BODE forte difensore centrale classe ’91. Nativo di Savona, cresciuto nel settore giovanile del Genoa, nella stagione 2011/12 ha giocato in serie B con la Juve Stabia. Negli anni successivi, De Bode indossa le maglie di Carpi (C1), Esperia Viareggio (C1), due stagioni col Messina (C2) e Monza Brianza (C).

RICCARDO RIVA, esperto centrocampista classe ’85, ha disputato l’ultima stagione in serie D a Siena dove ha vinto campionato e Scudetto.

Riva vanta numerose presenze in serie C1 con le maglie di Cremonese e Como. Ottanta presenze in serie C2 con Cuneo Calcio e Valenzana Calcio. Nelle stagioni 2012/13 e successiva si è trasferito in Svizzera dove ha collezionato 42 presenze con la maglia del Chiasso.

I due calciatori già nella giornata potrebbero effettuare le visite mediche.