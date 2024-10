Reggio, offende attraverso un video una coppia gay. Il commento di Arcigay e Agedo

Arriva il commento di Arcigay “I Due Mari” e Agedo Reggio Calabria, in risposta al video pubblicato e poi messo ‘privato’ ma non ancora cancellato.

“Riteniamo davvero preoccupante la condivisione e divulgazione del video che ritrae due ragazzi in via marina con il susseguirsi di frasi omofobe che inneggiano violenza e odio contro la comunità. Ci teniamo a ribadire che siamo preoccupate e preoccupati anche dalla leggerezza con cui il video è stato condiviso da tante persone e giornali online senza nessun tipo di ragionamento sulla violazione della privacy”.

“Siamo allarmate e allarmati per il clima di odio che si respira e per l’assenza di tutele specifiche. Valuteremo con il nostro gruppo legale le azioni da mettere in campo”.