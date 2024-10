La provocazione di Klaus Davi: ‘La ‘ndrangheta è piena di ricchioni’ – VIDEO

«Da ricchione – tra virgolette – vi faccio questa rivelazione: la ‘ Ndrangheta è piena di ricchioni, anche ai suoi livelli apicali. Di certo non lo dicono, non ne parlano, lo nascondono o sono repressi. Ma io che un po’ le famiglie della ‘ Ndrangheta le conosco da vicino – e non per sentito dire o perché ho letto le intercettazioni, ma perché sono andato a casa loro – posso assicurarvi che è cosi».

Lo ha dichiarato Klaus Davi, intervistato dall’emittente della Locride Telemia.

Il noto massmediologo non ha usato mezzi termini, definendo le associazioni mafiose “piene di omosessuali” e aggiungendo:

«Prima del caso Gangitano (killer gay della ‘Ndrangheta ucciso per ordine del cugino Andrea Mantella, come svelato dal Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri) ce ne sono stati a decine di simili. Molti sono scomparsi a seguito delle cosiddette “lupare bianche”, ma nessuno si occupa di questo aspetto. Potrei farlo io, ma farei una brutta fine e rischierei di fare scoppiare la terza guerra di ‘Ndrangheta. Per lo Stato, cosi come per la mafia, il tema dell’omosessualità nelle cosche è un tabù».