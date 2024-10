Calabria, un incendio distrugge un’attività commerciale

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme sono intervenute in via Marconi nel comune di Lamezia Terme per un incendio divampato all’interno di una attività commerciale di vendita al dettaglio di materassi, letti, divani etc.

In corso di accertamento l’origine del rogo ma, un probabile corto circuito è al momento l’ipotesi più accreditata.

Le fiamme hanno completamente danneggiato il quadro elettrico ed un divanetto posto nelle vicinanze. Annerimento delle pareti dovuto al fumo denso che ha completamente invaso i locali. Sul posto polizia di stato per quanto di competenza. Richiesto intervento di personale tecnico Enel per la messa in sicurezza dell’impianto elettrico.

Intervento dei Vigili del Fuoco è valso all’estinzione dell’incendio evitando il propagarsi delle fiamme all’interno dei locali commerciali. Non si registrano danni a persone.