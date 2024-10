Villa controcorrente, assunti 34 precari dopo decenni di attesa

Emozione e un pizzico di comprensibile incredulità, oggi, nell’aula consiliare del comune di Villa San Giovanni.

A tratti carica di commozione, la conferenza stampa odierna è stata l’occasione per annunciare la stabilizzazione dei lavoratori precari che da decenni, esattamente dal 1995, attendevano questa notizia. Qualcuno, molto probabilmente, aveva già perso le speranze ma il sindaco Giovanni Siclari, in sinergia con il vicesindaco con delega al personale Maria Grazia Richichi, la giunta e tutta la maggioranza, con i dirigenti degli uffici comunali e con i rappresentanti sindacali, ha annunciato, evidentemente commosso, che «da domani non dovrò chiamarvi più precari Lpu/Lsu, ma dipendenti comunali e questo mi riempie di gioia perché so che stiamo donando una meritata serenità a 34 madri e padri di famiglia. Si è sempre parlato di stabilizzare qualche lavoratore ma su questo mi sono imposto. Ho parlato con tutti, compresa la Regione, e ho chiesto di non dover scegliere, di fare tutti gli sforzi necessari per raggiungere il massimo risultato sfruttando anche la più piccola possibilità di stabilizzare tutti. E, dopo tanto lavoro, grazie soprattutto a Mariagrazia Papasidero, dirigente responsabile settore affari generali e personale, Marisa Sergi responsabile servizio personale, Maria Vincenza Salzone, dirigente responsabile settore economico finanziario e il segretario generale Francesco Gangemi, siamo arrivati a questo splendido traguardo. Sinergia anche con i sindacati che ringrazio nella persona Stefano Princi per la Uil con il quale ci siamo più volte confrontati in diverse riunioni per arrivare a questo risultato e Vincenzo Sera per la Cisl. Senza questa necessaria collaborazione non saremmo riusciti ad arrivare ad un risultato atteso da oltre 20 anni. In questo momento di forte crisi economica mi rendo conto che poter annunciare 34 stabilizzazioni è un sogno che si realizza. Adesso tocca o voi – Siclari si è rivolto così ai lavoratori presenti – sono certo che continuerete a lavorare con amore per la nostra città dimostrando a tutti che abbiamo fatto la scelta giusta».

Villa va, dunque, controcorrente e con la delibera di giunta numero 196 del 22 novembre assume 34 lavoratori che non dovranno più vivere le angosce del precariato.

«Sono felice e commossa allo stesso tempo – ha confermato il vice sindaco Richichi – perché dopo aver avviato questo percorso già da sindaco f.f., ho creduto fortemente che potevamo farcela. E devo dire grazie a Giovanni Siclari per aver accolto la mia richiesta perché, ancor prima che da politico, ha ragionato da padre di famiglia e da imprenditore. Non resta che guardare al futuro con speranza perché oggi abbiamo scritto una pagina bella e importante per la nostra comunità».

Gli applausi dei neo dipendenti, tutti presenti per il loro grande giorno, non sono mancati, e sono stati tutti rivolti alla squadra amministrata da Siclari e al segretario della Uil Temp Stefano Princi, figura di necessaria interlocuzione che ha contribuito in modo concreto per arrivare a segnare questo punto fondamentale.

«Oggi Villa si pone in una posizione che tutti gli altri comuni dovrebbero prendere come esempio – ha dichiarato Princi – mentre altri sindaci continuano a fare spallucce, in Giovanni Siclari ho trovato disponibilità e la voglia di portare a casa un risultato importante per 34 lavoratori che da troppi anni vivono di precariato. Le continue interlocuzioni, la disponibilità e l’umanità di questi amministratori sono stati decisivi per dare sicurezza e stabilità a donne e uomini che sono madri e padri e che meritano di avere delle certezze».

Anche il presidente del Consiglio Antonino Giustra, assente giustificato, ha voluto mandare un messaggio ai lavoratori e all’amministrazione: «I miei complimenti da presidente del consiglio al sindaco e all’assessore al personale per aver raggiunto l’ennesimo obiettivo che l’amministrazione Siclari si era preposto. L’importante traguardo raggiunto da certezze e serenità ai nostri dipendenti, oltre all’Amministrazione comunale. Con lo stesso impegno invito l’amministrazione a continuare continuiamo a lavorare, così come sta facendo per raggiungere nuovi obiettivi per il bene della nostra città. Sinceri auguri ai nostri dipendenti e alle loro famiglie».

Un regalo di Natale anticipato e il clima di festa si è respirato in modo palpabile durante la conferenza stampa. Abbracci, lacrime e sorrisi sinceri hanno fatto da cornice a un momento che, almeno per 34 famiglie villesi, non sarà dimenticato facilmente.