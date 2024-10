Buon cibo e location da sogno. Scopri la proposta culinaria di Villa Kalazul

Con l’arrivo della bella stagione aumenta anche la voglia di uscire, divertirsi, cenare in compagnia di amici e parenti.

Di questo periodo capita, abbastanza spesso, di dover attendere per poter avere il proprio tavolo e di trovarsi non esattamente troppo lontani dagli altri ospiti presenti. Qual è la soluzione? Villa Kalazul.

La bellissima locazione di Marina di San Lorenzo gode di uno spazio di 3 mila metri quadri. Tutta l’organizzazione è stata predisposta secondo le normative anti-Covid. Scegliendo di trascorrere le vostre cene a Villa Kalazul potrete godere, non solo, di un grande spazio a voi interamente dedicato, ma anche della privacy visto il distanziamento previsto fra i diversi tavoli.

“Ciò che vogliamo offrire ai nostri clienti- racconta Salvatore Sarica, proprietario di Villa Kalazul – è un’esperienza positiva della cena fuori. Dopo tanti mesi chiusi in casa ritornare ad una parvenza di normalità non è stato semplice. Ma da noi, gli avventori possono stare tranquilli e godere a pieno dei loro momenti liberi”.

Oltre ad essere una location dalla bellezza smisurata, la villa di Marina di San Lorenzo, ospita al suo interno sia una pizzeria che il ristorante.

Elegante e raffinata, la particolarità di Villa Kalazul risiede anche nella proposta culinaria. Per chi è abituato alle solite ricette, sarà un vero piacere gustare i piatti rivisitati del locale attentamente studiati secondo equilibri di sapori fino ad ora non sperimentati.

I piatti più richiesti del momento, ad esempio, sono:

Villa Kalazul tiene molto alla freschezza delle sue materie prime ed utilizza, infatti, solamente il pescato del giorno oltre che prodotti locali a km 0.

“Nel 2020 volevamo riservare delle squisite sorprese ai nostri affezionati clienti ed, allo stesso, conquistare anche quelli che ancora non ci conoscevano – spiega il proprietario. Per questo abbiamo studiato un menù innovativo sia per il ristorante che la pizzeria”.