Villa, nuova gara dei rifiuti: l’annuncio del Comune e la società aggiudicataria

Arriva l’aggiudicazione della nuova gara dei rifiuti, un risultato costruito passo passo dall’amministrazione comunale che a gennaio 2024 ha dato indirizzo all’ufficio tecnico settore servizi e qualità ambientale di redigere un progetto ad hoc per la nostra città. Un progetto che finalmente tenga conto delle necessità di questa comunità, per come sono state rappresentate in questi primi 24 mesi di mandato e per come sono state vissute negli ultimi anni.

“Arrivare in brevissimo tempo (il grazie va ai nostri uffici e alla stazione appaltante della città metropolitana di Reggio Calabria) è un risultato eccezionale, come, peraltro, emerge chiaramente dal confronto con i tempi di gara di molte altre realtà simili territorialmente e per numero di abitanti alla nostra”, si legge nella nota inviata dall’amministrazione comunale.

Un percorso non privo di ostacoli

Un inciampo di percorso non ha fatto desistere l’amministrazione dall’obiettivo perseguito: non toccava a noi ma alla commissione di gara e, conseguentemente, alla SUAM e all’ufficio tecnico settore qualità ambientale (di cui è responsabile l’architetto Salvatore Foti) portare a termine l’aggiudicazione che, come noto, ha subito in corsa un cambio di ditta.

Ecologia Oggi pronta per il nuovo servizio

Adesso si corre ancora perché la società aggiudicataria, Ecologia Oggi, possa al più presto effettuare il nuovo servizio. Questo è il primo bando per il servizio di pulizia ed igiene cittadina, nonché di raccolta rifiuti, della città di Villa San Giovanni: fino ad oggi, a un primo affidamento diretto sono seguite solo proroghe, la cui ultima è in scadenza il prossimo 30 novembre.

È chiaro che con l’avvio del nuovo servizio ci saranno i tempi tecnici perché tutto sia messo a sistema: è in questa prima fase che il nostro ruolo da cittadini diventa fondamentale per garantire una doppia buona riuscita. Ci aspettiamo, infatti, che la città sia pulita adeguatamente dalla nuova ditta, ma al contempo che noi cittadini aumentiamo gli sforzi per mantenerla pulita.

Raccolta differenziata e isola ecologica

Ci aspettiamo che il nuovo sistema di raccolta su doppio calendario (domestico e non domestico), con raccolte mirate per utenze specifiche, faccia aumentare la percentuale di raccolta differenziata. A questo contribuirà certamente l’isola ecologica, in questi giorni in fase di ultimazione.

Le scelte amministrative sono state chiare: i servizi prima di tutto! Adesso all’ente resta il controllo del rispetto delle condizioni contrattuali; ma a noi cittadini resta il rispetto, l’amore e la cura della nostra città.